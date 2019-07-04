أبوعريش 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسنظّم فريق "لنمضي معا" التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بالتعاون مع فرع هئية الهلال الاحمر بالمنطقة اليوم دورة تدريبية بعنوان " مهارات الإسعافات الأولية" ، وذلك بقاعة التدريب باللجنة.وتهدف الدورة التي قدمها المدربان أحمد الخيري وفهد صياد إلى تدريب وتأهيل 30 شابًا من أبناء المحافظة على كيفية التعامل مع الحوادث وتعريفهم بالطرق الصحيحة والمبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية للحد من تفاقم الإصابات والوفيات وكيفية التصرّف في حالة الطوارئ.// انتهى //21:56ت م0214