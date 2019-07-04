عمّان 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم رئيس سكرتارية اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" آصف حسين نافياتي الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تخصّ اللجنة الاستشارية للوكالة التي شغل الأردن منصب رئيسها ابتداءً من الشهر الحالي.// انتهى //21:57ت م0216