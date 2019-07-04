سكاكا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسدشّن رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران بالجوف " بشراكم " الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد اليوم حملة للتبرع بالدم بالشراكة مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا ، تحت شعار " دمي دمك " لدعم المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة .ونوه الشيخ الحميد بمشاركة أعضاء الجمعية وإقبالهم على الحملة تضامنًا مع المرضاى المنومين ، عادًّا التبرع بالدم عملاً إنسانيًا نبيلاً وواجبًا دينيًا عظيمًا ودعمًا للمرضى، داعيًا الجميع للمبادرة لمثل هذه الأعمال الجليلة التي تنقذ حياة الكثير من المحتاجين لها.// انتهى //21:59ت م0217