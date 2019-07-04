جيزان 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واستفقّد مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم سير الدراسة وانتظام الطلاب بالفصل الصيفي بثانوية العطاس في محافظة أبوعريش ومدرسة الحميرة الثانوية بإسكان الملك عبدالله بالروان في محافظة العارضة حيث لاحظ انضباط الطلاب وتميّزهم داخل الصفوف الدراسية كما استمع للطلاب وللكادرين التعليمي والإداري عن أبرز الاحتياجات التي تحتاجها المدارس ، داعياً الطلاب للاستفادة من هذه الفرصة والجد والاجتهاد لأن الوطن ينتظر منهم الكثير .واطلع مدير تعليم جازان المكلف على سير العمل بمشروعات شركة تطوير بقطاع ‫العارضة بالحدّ الجنوبي ونسبة الإنجاز فيها واستعرض مع مهندسي تلك المشروعات خطط الإنجاز ومراحله وجميع العوائق التي قد تواجه المشروعات من أجل العمل على حلّها بالتعاون مع القطاعات الحكومية بالمحافظة لتكون جاهزة مع انطلاقة العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى .// انتهى //21:59ت م0218