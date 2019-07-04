جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسوصلت إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم ، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام القادمة من جمهورية بنجلاديش الشعبية عبر "طيران الخطوط الجوية العربية السعودية" تحمل على متنها 237 راكبًا، حيث من المتوقع وصول نحو 4000 حاج من جنسيات مختلفة بنهاية هذا اليوم .وكان في استقبال الحجاج القادمين إلى المملكة ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وعدد من المسؤولين، ورحّب معاليه بضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة سائلا الله عز وجل أن يوفقهم لآداء مناسكهم في راحة واطمئنان ، مشيدًا بالجهود والتسهيلات الكبيرة التي هيأتها حكومة المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء مدّة إقامتهم في المملكة لآداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين.وأكّد معالي وزير الحج والعمرة أنّ الوزارة بمختلف قطاعاتها تعمل بشكل دؤوب وبالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة خدمات الحج على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة و المشاعر المقدسة، كما حثّ وزير الحج والعمرة منسوبي الوزارة كافة على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بعد أن منّ الله عليهم بآداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.من جهة أخرى اطلع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على آلية تنفيذ مبادرة نقل الأمتعة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك المعنية بنقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم التي تطبق لأول مرة في موسم حج هذا العام وتهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات وصول الحجاج بما يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتسهيل وصول المسلمين لآداء المناسك وتحسين تجربتهم وإثرائها.// انتهى //22:16ت م0220