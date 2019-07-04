الموسم 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستفقّد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم سير العمل ببلدية مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات المنطقة ومراكزها.وشملت الجولة جميع الإدارات والأقسام ومقرّ المجلس البلدي ببلدية الموسم, مستمعًا لشرح مفصل من رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد بن محمد علوان عن الخدمات التي تقدمها البلدية لأبناء المركز والقرى التابعة له والمشروعات البلدية المنفّذة والتي تحت التنفيذ بالمركز .ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بمبنى البلدية الجديد والواجهة البحرية والمشروعات الجاري تنفيذها بكورنيش الموسم وعدد من المواقع التابعة للبلدية, معربًا عن سعادته بالزيارة وما شاهده خلالها, حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمركز.// انتهى //22:43ت م0221