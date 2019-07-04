رام الله 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله بالمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستال.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المسؤولة الأوروبية استمعت لشرح من الرئيس الفلسطيني حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وما تواجهه العملية السياسية جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.بدورها، أكّدت المبعوثة تريستال على مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام وتجاه دعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها للتّأكيد على مواقف الاتحاد الثابتة تجاه العملية السياسية القائمة على مبدأ حلّ الدولتين.// انتهى //22:52ت م0223