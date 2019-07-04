مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساستقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية " هدية " أوائل الوفود القادمة لأداء مناسك الحج ، وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا العام ١٤٤٠، حيث باشرت الجمعية أعمالها غرة شهر ذو القعدة في مركز الاستقبال والترحيب بطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع بالنوراية بإشراف مباشر من معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان المشاط.وقام معاليه قبيل بدء مراسم الاستقبال برفقة رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبد الرحمن بن معيوف الحربي وعدد من رؤساء مؤسسات الطوافة ومنسوبي وزارة الحج بجولة تفقدية للوقوف على الاستعدادات الأخيرة وجاهزية جميع العاملين بمركز الترحيب من جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام ضمن منظومة عمل متجانسة تسعى لهدف سامي في خدمة أغلى ضيف ، كما زار معاليه صالة الترحيب التي تستقبل فيها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، ضيوف الرحمن وتقدم لهم الضيافة العربية والمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة والترحيب بهم وتقديم خدمات الراحة لهم .واثنى نائب وزير الحج والعمرة على الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن ودورها في إثراء رحلة حجاج بيت الله الحرام بالاستقبال المميز وبتقديم خدمات نموذجية تعكس جهود الدولة حفظها الله في خدمة ضيوف الرحمن .من جانبه شكر مدير عام الجمعية منصور العامر دعم وزارة الحج والعمرة ممثلة في معالي الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي النائب الدكتور عبدالفتاح بن سليمان المشاط وإتاحة الفرصة للجمعية لأداء واجبها في خدمة ضيوف الرحمن في جميع نقاط الخدمة بدءا من المنافذ الحدودية البرية للمملكة مرورا بالمواقيت ووصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مؤكداً أن هذا الدعم يعد عاملاً أساسياً من عوامل نجاح الجمعية ومحفزاً كبيراً للعاملين فيها ، سائلاً الله أن يكتب أجر كل من أسهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام .// انتهى //23:59ت م0229