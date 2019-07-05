القاهرة 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.وأكد الرئيس المصري موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدًا على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.كما شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني واحترام سيادته.من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها.// انتهى //00:44ت م0231