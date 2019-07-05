بنما سيتي 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأكدت هيئة بنما البحرية أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها اليوم في منطقة جبل طارق البريطانية من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية اعتبارًا من 29 مايو.وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.// انتهى //01:50ت م0232