الرياض 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يطمئن على صحة الرئيس التونسيخادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي وحاكم الشارقةالقيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أسترالياالفيصل يطلع على خدمات وبرامج "هدف"أمير القصيم يستقبل أبناء وذوي الشهيد الحربيأمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة العامةوزير العدل لقضاة الاستئناف: لا تنازل عن تسبيب الحكمريما بنت بندر تباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدةإطلاق «مبادرة طريق مكة» في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنةالشورى يطالب بتسهيل إقراض وتقديم حوافز تمويلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرةالعراق: مصرع 18 عنصراً من "داعش"الانقلابيون يستهدفون مجدداً أكبر مجمع صناعي في الحديدةالسودان: "الانتقالي" والمعارضة يستأنفان المفاوضاتبيونغ يانغ: واشنطن عازمة على الأعمال العدائية// يتبع //06:02ت م0003