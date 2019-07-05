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الجمعة 1440/11/2 هـ الموافق 2019/07/05 م واس
الرياض 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يطمئن على صحة الرئيس التونسي
خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي وحاكم الشارقة
القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا
الفيصل يطلع على خدمات وبرامج "هدف"
أمير القصيم يستقبل أبناء وذوي الشهيد الحربي
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة العامة
وزير العدل لقضاة الاستئناف: لا تنازل عن تسبيب الحكم
ريما بنت بندر تباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة
إطلاق «مبادرة طريق مكة» في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنة
الشورى يطالب بتسهيل إقراض وتقديم حوافز تمويلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة
العراق: مصرع 18 عنصراً من "داعش"
الانقلابيون يستهدفون مجدداً أكبر مجمع صناعي في الحديدة
السودان: "الانتقالي" والمعارضة يستأنفان المفاوضات
بيونغ يانغ: واشنطن عازمة على الأعمال العدائية
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