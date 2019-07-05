وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا حل إلا بالاجتثاث ) : يوما بعد آخر، وحادثة بعد أخرى، يؤكد نظام الملالي في إيران بأن كل التزاماته ووعوده التي التزم بها ووعد بتنفيذها للأطراف التي تدخلت لحل أزمته ومأزقه لم تكن سوى وهم على وهم، وكذبة كبيرة من أجل شراء الوقت والالتفاف على القرارات والعقوبات المسلطة عليه.وواصلت : فهذا النظام لن يعيش ولن يستطيع البقاء دون تنفيذ وهمه الأكبر في السيطرة على المنطقة وبث أفكاره وعقائده فيها، وفي سبيل ذلك سيستمر إلى ما لانهاية في تمويل المليشيات والتنظيمات الإرهابية، وتخصيب اليورانيوم، ودعم الأنظمة الإرهابية الموالية والعميلة له.// انتهى //06:02ت م0005