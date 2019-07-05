اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/11/2 هـ الموافق 2019/07/05 م واس
طوكيو 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 73ر10 نقطة ، أو 05ر0% ، ليصل إلى 72ر21691 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 51ر0 نقطة، أو 03ر0% ، ليصل إلى 27ر1589 نقطة.
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