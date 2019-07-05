طوكيو 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 73ر10 نقطة ، أو 05ر0% ، ليصل إلى 72ر21691 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 51ر0 نقطة، أو 03ر0% ، ليصل إلى 27ر1589 نقطة.// انتهى //07:05ت م0006