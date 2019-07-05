تبوك 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واساختتمت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك أمس، ورشة العمل التي نفذت تحت عنوان "الهندسة القيمية " بحضور مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري والقائمين بأعمال دراسة وتصميم مشروع مياه تبوك الشامل ، وذلك بفندق هيلتون جارد إن بتبوك .وطرح خلال انعقاد الورشة التي استمرت على مدى خمسة أيام 42 فكره للارتقاء بمشروع مياه تبوك الشامل ومحطات تحلية المياه المالحة في محافظات منطقة تبوك والتي تضمنت البدائل للمشروع من وجهة النظر الفنية والمالية وتقليل تكلفة تنفيذ عناصر المشروع المختلفة.كما ناقشت ورشة العمل دراسة جميع المصادر المتاحة لإمداد المحافظات والتجمعات القروية بالمياه ومدي كفايتها وجودتها والمفاضلة بين المصادر المتاحة من الناحية الفنية والاقتصادية ، وذلك من خلال تغذية التجمعات القروية بغرب مدينة تبوك ، وكذلك المحافظات الساحلية (حقل – البدع – ضباء – الوجه – أملج) ، وقرى شرق محافظة ضباء.وفي ختام الورشة سلّم المهندس الشراري شهادات الحضور للمشاركين، مؤكداً أن هذه الورشة هدفت إلى إعادة دراسة الأجزاء والمراحل المتبقية من تنفيذ مشروع مياه تبوك الشامل بمشاركة الجهات الاستشارية ومناقشه الأفكار الهندسية من الناحية الفنية والاقتصادية والاطلاع على التصاميم المطروحة والتي تضمن إمداد مياه الشرب النقية من خلال مشروع مياه تبوك الشامل للمدن والمحافظات والتجمعات السكنية بمنطقة تبوك .//انتهى//07:24ت م0007