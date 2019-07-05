نجران 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 صباحاً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //07:32ت م0008