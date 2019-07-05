نجران 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران أمس، دورتها التدريبية في "الأمن السيبراني"، وذلك بمقر الغرفة.وأبانت الغرفة أن الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام ، تناولت عدداً من المحاور منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسة لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل ، وتدريب عملي تطبيقي على الأمن السيبراني.// انتهى //08:18ت م0009