بيروت 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بارتفاع وتيرة المساعي والاتصالات التي يقوم بها الفرقاء المعنيون في مختلف الاتجاهات لتطويق ذيول الأحداث الأمنية التي وقعت في منطقة عالية بجبل لبنان وأدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأشارت إلى تعرض ثلاث مستشفيات في شمال غرب سوريا أمس لغارات شنتها مقاتلات تابعة للنظام في حين قتل أربعة مدنيين بينهم طفلان جراء غارات لقوات النظام على مدينة خان شيخون وكفرنبل.وتحدثت عن دعوة الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح أمس إلى حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة وذلك بهدف تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.وتناولت تأكيد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي خلال لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدتس في عمّان أمس أن بلاده لن تقبل أي حل لا يضمن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على ترابها الوطني.ولفتت إلى احتجاز السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية يشتبه في أنها تنقل نفطا خامًا إلى سوريا م رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي.وتطرقت صحف لبنان اتهام وفد كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة أمس بالعزم على القيام بأعمال عدائية ضد بيونغ يانغ حتى خلال سعيها للحوار.// انتهى //09:41ت م0013