جدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:43ت م0014