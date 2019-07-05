القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الوضع في ليبيا والسودان.ونشرت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار أمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذا دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني واحترام سيادته.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لا خيار أمام الدول الإفريقية سوى تحرير التجارة إذا ما أرادت تحقيق نقلة نوعية في معدلات التنمية.وسلطت الضوء على اختتام فعاليات التدريب البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019" والذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.وركزت على فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدين ضربة جوية مجهولة استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مدينة تاجوراء وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأسفرت عن مقتل 53 شخص.ونوهت بتأكيد الخارجية الفلسطينية أن تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تطاولًا على الشعب الفلسطيني وقيادته وإمعانًا في دعم الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى، مطالبة الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بانتخابات رئاسية لإنهاء الأزمة الجزائرية.//انتهى//10:02ت م0016