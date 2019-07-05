لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1417.81 دولارًا أمريكيًا وتراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1419.80 دولارًا أمريكيًا وقد ربح الذهب عموماً ما يزيد بنسبة 12 بالمئة أو 150 دولاراً أمريكياً منذ ملامسته لأدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي عند 1265.85 دولارًا أمريكيًا للأوقية في أوائل شهر مايو الماضي وذلك على خلفية ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.وفيما يخص المعادن الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1% إلى 15.27 دولاراً أمريكيًا للأوقية وارتفع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 833.28 دولاراً أمريكيًا فيما استقر سعر أوقية البلاديوم اليوم عند 1562.50 دولارًا أمريكيًا.// انتهى //11:05ت م0018