القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر750 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 73ر0 في المائة ليسجل مستوى 4ر13997 نقطة، وهبط مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر1 في المائة ليبلغ مستوى 28ر597 نقطة، كما سجل مؤشر /إيجي اكس 100/ انخفاضًا بنحو 07ر1 في المائة ليبلغ مستوى 14ر1524 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 9ر2 مليار جنيه من خلال تداول 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية.وأفاد بأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر70% من إجمالي التعاملات، وأن الأجانب استحوذوا على 3ر20%، والعرب على 1ر9%، بعد استبعاد الصفقات.وأوضح التقرير أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 9ر42 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 5ر141 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //11:24ت م0021