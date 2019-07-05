الجزائر 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إصرار المؤسسة العسكرية على مواصلة تطهير البلاد من بقايا الاستعمار، مبرزًا بأن "مسؤولين كبار خانوا الأمانة بتورطهم في الفساد رغم درايتهم بالقوانين".وأشارت إلى الترخيص لتكتل قوى التغيير المعارض بعقد المنتدى الوطني للحوار غدا، لترسيم مطالب الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية في التغيير وبلورة حلول للخروج من الأزمة.وتناقلت قرار محكمة الجزائر العاصمة أمس بإيداع مدير جهاز الأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل ونجليه الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم الفساد واستغلال النفوذ.وأخبرت عن غرق زورق على متنه 70 شخصًا انقلب مساء الأربعاء في البحر قبالة ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس.ولفتت إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بموسكو، إلى وقف إطلاق النار، وبدء الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا.// انتهى //11:39ت م0026