الرباط 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال اجتماع مجموعة العمل الأمني المحدثة في إطار الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، والذي انعقد بواشنطن، بهدف تعزيز جهود التعاون في هذا المجال بين البلدين ، واستكشاف مجالات جديدة للتبادل، خاصة تلك المرتبطة بالتعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف.وتابعت حصيلة القصف الذي طال مركزا للهجرة غير النظامية في منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، و نقلت عن مصادر قنصلية مغربية أن ستة مغاربة يوجدون ضمن المصابين في هذا القصف.كما لفتت إلى إقدام الولايات المتحدة على عرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن تقدمت به بريطانيا ،يدين القصف ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار.مغاربيا، أيضا تناولت الصحف التطورات السياسية في الجزائر، مشيرة إلى مبادرة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، بإطلاق حوار سياسي شامل تقوده شخصيات وطنية مستقلة ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.// انتهى //13:21ت م0029