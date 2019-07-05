المدينة المنورة 2 ذو القعدة 1440هـ الموافق 5 يوليو2019م واسأطلقت جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة ممثلة في مشروع حفظ النعمة أمس إحدى مبادرات خير أمة لقيمة الرحمة بعنوان " ينقص لا يزيد ".وأوضح مدير مشروع حفظ النعمة محمد الإمام أن فائض الطعام الذي يعنى المشروع بجمعه هو طعام مجهز زائد من الفنادق وقصور الأفراح لم يتم مساسه من خلال آلية معينة للمشروع تبدأ بالتنسيق المسبق بين الجمعية وتلك الجهات.وأفاد أن آلية التوزيع تتم على مرحلتين تقوم الجمعية بتوفير صالتين مهيأة لتناول الطعام داخل المقر لكلا الجنسين أفراد أو عوائل ،كما يدعم المشروع جانبا من تجهيز الطلب واستلامه مسبقا لتناول الطعام خارجاً، وذلك بالتنسيق مع جهات خيرية لتوزيع هذا الفائض على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، مبيناً أن آلية الإعداد للطعام يشرف عليها بالكامل مسؤولون صحيون إلى جانب العاملين بالمشروع الذين تم عمل كشف صحي وبطاقة صحية مصرحة لمزاولة عملهم.وأكد مدير المشروع أن العمل على تطوير هذا المشروع مع المختصين ليواكب التوجه الرقمي المنشود ، فيما سيتم خلال فترة قصيرة إطلاق تطبيق إلكتروني بخدمات متطورة سلسلة للأفراد والجهات.// انتهى //13:48ت م0035