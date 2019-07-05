جاكرتا 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم مدير عام وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" السيد ميدياتاما سوريودينينغرات.وتناول اللقاء بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومنها مبادرة طريق مكة التي ستنطلق الأحد المقبل في إندونيسيا بإذن الله لتسهيل إجراءات نقل الحجاج الإندونيسيين إلى المملكة.حضر اللقاء رئيس قسم الشئون الإعلامية والثقافية بالسفارة فواز العثيمين.// انتهى //14:32ت م0037