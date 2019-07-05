موسكو 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسمنحت الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأكاديمية أمس بالعاصمة الروسية موسكو، وسط حضور دبلوماسي وطلبة العلوم السياسية وأعضاء التدريس في الأكاديمية.ونوه رئيس الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية البروفيسور يفجينى بيرتوفيتش باجانوف، بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في التقريب بين الشعوب، وسعيها الدائم لدعم وتعزيز السلام في العالم .من جهته، ثمن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين منحه الشهادة من الأكاديمية العريقة، مشيدًا بما قدمته الأكاديمية طوال تاريخها في تخريج آلاف الدبلوماسيين حول العالم، وكذلك منحها الشهادة الفخرية لعدد من القادة ووزراء الخارجية وبعض السياسيين في دول العالم.وألقى العثيمين محاضرة في مقر الأكاديمية بالعاصمة موسكو، تناولت عمل منظمة التعاون الإسلامي، والإجراءات التي يقوم عليها عملها وكذلك سعيها في نشر وسطية الإسلام والاعتدال، وبرامجها لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الدول الصديقة منها روسيا الاتحادية.// انتهى //16:11ت م0047