الدمام 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساختتمت غرفة الشرقية أمس، برنامج "التسويق الرقمي" للرجال والسيدات، والذي نظمته ضمن مبادرتها الوطنية للعام الجاري التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 3000 طالب عمل في مجالات معينة في القطاع الخاص، واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة من طالبي وطالبات العمل الراغبين بتطوير قدراتهم وامكاناتهم والتزود بالمعارف والمهارات المختلفة في موضوع البرنامج، بحضور الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأفاد عضو مجلس الإدارة سعدون بن خالد العطيش الخالدي خلال حفل ختام البرنامج أن المبادرة تهدف إلى رفد سوق العمل بالعديد من الكوادر البشرية المؤهلة من الطاقات الوطنية الشابة المُتحفزة للتشغيل والتأهيل وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المطلوبة للوظائف، وتلبية حاجة القطاع الخاص من المؤهلين والمدربين في تخصصات مختلفة، على ضوء العديد من المعطيات التي تؤكد ضرورة رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.وأشار الخالدي إلى أن البرنامج قدم معلومات أساسية عن "التسويق الرقمي" وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدربين وعلى المؤسسات التي سيعملون بها، متمنياً أن يكون قد لبى الكثير من الطموحات والرغبات والتوقعات لجميع المتدربين والمتدربات، التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم في المرحلة الأولى من المبادرة.// انتهى //16:19ت م0049