رام الله 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .وأفادت " وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية " في بيانها : إن الرئيس الفلسطيني اطمأن خلال الاتصال على صحة الرئيس التونسي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين فلسطين وتونس، مشيداً بمواقفها الثابته في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في سبيل نيل حقوقه المشروعة .//انتهى //16:44ت م0052