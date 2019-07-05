الأحساء 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسينظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر ذو القعدة الجاري مسابقة "أحلى الرطب" بهدف تشجيع المزارعين على تبني الطرق والممارسات الحديثة لرفع مستوى جودة الإنتاج.وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة مجموعة من المعايير والاشتراطات الواجب توفرها للدخول في المسابقة منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون جميع عينات الرطب من صنف الإخلاص فقط، ولا يقل وزن كل عينة عن كيلو، وأن تكون المزرعة ضمن نطاق الأحساء.وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة الأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني أن المسابقة تهدف إلى خلق روح التنافس الإيجابي بين مزارعين المحافظة ورفع مستوى طريقة تقديم الرطب بالشكل الإبداعي الذي ينعكس على تسويق المنتج بشكل جيد وتعريف المزارعين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام اُسلوب الري الأمثل وتوفير مياه السقي والعناية بالنخلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان الفائزين في ختام المسابقة التي تستمر أربعة أيام، وذلك في أرض الحضارات "جبل القارة" بمحافظة الأحساء.من جانبه، عدّ رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة و الترفيه وليد العفالق المسابقة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وهي جزء لا يتجزأ في المنظومات السياحية والاجتماعية، مؤكدًا حرص الشركة في احتضان هذه المناسبات الداعمة والمحفزة للمزارعين وإبراز الأحساء إعلاميًا واقتصاديًا، ولتكون الأحساء المنصة الأولى و يصبح مشروع أرض الحضارات مثالًا يقتدى به في إحداث نقلة نوعية في تنمية السياحة المحلية وتعزيزها في المنطقة.يذكر أن استقبال عينات رطب الخلاص سيبدأ يوم الأثنين 12 ذو القعدة الحالي، ولمدة (3) أيام من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.// انتهى //17:47ت م0073