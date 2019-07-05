بيروت 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واسأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يتعرضون لأوضاع إنسانية مأساوية وأزمات معيشية مركبة بسبب تفاقم حالات الفقر والبطالة.وقالت المجموعة في بيان اليوم : إن الشباب الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان، يعانون من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة لاستكمال الدراسة الجامعية وذلك لارتفاع تكاليف التعليم، خاصة في ظل البطالة وارتفاع المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان .من جهة أخرى، أشارت احصائيات الأونروا إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بلغ 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان أي ما يعادل (8700 أسرة).//انتهى //17:48ت م0074