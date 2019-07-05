القطيف 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس، دورة "الخيال العلمي" التي نظمها نادي الحي في مدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بمحافظة القطيف، واستمرت لمدة 8 أيام قدمها المدرب حسن الخاطر، بمشاركة 21 طالبا, بهدف تعريفهم على تاريخ الخيال العلمي والتطور الذي طرأ عليه.وناقشت الدورة العديد من المحاور مثل العلوم التطبيقية والتصوير الهولوجرافي ثلاثي الأبعاد والمعرفة العلمية وغيرها.وأكد مدير نادي الحي ياسر بن أحمد حمدون حرص النادي على إقامة مثل هذه الدورات ودعم التدريب للطلاب خلال إجازة الصيف وتفعيل برنامج وزارة التعليم "إجازتي 4" تحت عنوان «صيفك سعيد.. وقتك مفيد»، منوهًا بالجهود التي بذلت لإنجاح الدورة، معربًا عن شكره للمدرب والقائمين عليها.وفي الختام جرى توزيع الشهادات على المشاركين ومقدم الدورة.// انتهى //17:53ت م0077