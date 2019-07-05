عنيزة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسافتتح وكيل محافظة عنيزة سعد بن عبدالله السليم أمس ، معرضاً توعوياً عن أضرار المخدرات ، بإشراف وتنسيق مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم وشعبة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني بالمنطقة ، وذلك بالعثيم مول بمحافظة عنيزة.وأوضح السليم أن المعرض يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 م ، ويتضمن برامج وعروض ومسابقات علمية تهدف إلى ترسيخ القيم والعادات السليمة للمجتمع.بدورها قدمت إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالقصيم خلال المعرض عينات حيه ولوحات وقائية.من جهتها شاركت إدارة الأحوال المدنية بمعرض يتم من خلاله الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإصدار وتجديد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة جمعية أمان الخيرية لمكافحة التدخين بركن تعريفي.// انتهى //17:59ت م0078