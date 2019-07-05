سنابس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية الأولية منصة تصحيح" ألقاها الدكتور نايف الدبيس، وذلك بمقر اللجنة بسنابس.وتحدث الدكتور الدبيس خلال المحاضرة عن تجربة البيت الطبي، ومسؤولية المرضى والكادر الصحي تجاه إصلاح نظام الرعاية الصحية.// انتهى //18:00ت م0079