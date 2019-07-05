القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالإعلان عن اتفاق الأشقاء في السودان على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.وأكد الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، منوهه بدعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.//انتهى//18:06ت م0082