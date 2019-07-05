قلقيلية 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أسفر عن اصابة عدد من شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص "المطاطي".// انتهى //18:06ت م0083