بيروت 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم, على تراجع بنسبة 0.31% أي ما يعادل 1 نقطة ليقفل عند مستوى 849.86 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 39 ألفاً و 147 سهماً بقيمة 227 ألفاً و 522 دولاراً نفذت خلال 22 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 421 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 447 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:09ت م0086