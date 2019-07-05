الدمام 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليه 2019 م واسيستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السمو أبناء وبنات صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود - رحمها الله -، يوم غد السبت المعزين في وفاة والدتهم من بعد صلاة المغرب، وذلك بقصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، في حي الحمراء بمحافظة جدة.// انتهى //18:26ت م0088