تونس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسصادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم على دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019.وقال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح صحفي : إن الرئيس السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في أكتوبر المقبل، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .وأكد الجربوعي أنه بهذا الإمضاء الرسمي، أصبح لا مجال لتأخير الانتخابات المقبلة.// انتهى //18:26ت م0089