عام / الرئيس التونسي يصادق على دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019م
الجمعة 1440/11/2 هـ الموافق 2019/07/05 م واس
تونس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
صادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم على دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019.
وقال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح صحفي : إن الرئيس السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في أكتوبر المقبل، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .
وأكد الجربوعي أنه بهذا الإمضاء الرسمي، أصبح لا مجال لتأخير الانتخابات المقبلة.
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18:26ت م
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