نيويورك 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية عند الأفتتاح اليوم, إذ قلص انتعاش قوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو آمال المستثمرين في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.25 نقطة أو 0.3% إلى 26867.75 نقطة، كما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.57 نقطة أو 0.39% إلى 2984.25 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 46.95 نقطة أو 0.75% إلى 8123.28 نقطة.// انتهى //18:28ت م0090