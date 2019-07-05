السيح 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واستبدأ بعد غدٍ الأحد الدورة الصيفية لحفظ وتجويد كتاب الله ، التي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة السيح في محافظة الخرج ، وتستمر لمدة أربعة أسابيع.وتتناول الدورة التي تقام في جامع العنقري في حي المنتزه بالسيح عدة محاور ومنها برنامج الماهر بالقرآن، وبرنامج تحسين التلاوة لكبار السن، وبرنامج شرح أحكام التجويد، وبرنامج الحفظ والمراجعة، وبرنامج القارئ الصغير "نور البيان".وتأتي الدورة ضمن البرامج والمناشط التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:43ت م0092