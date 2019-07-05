لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسخرج الجنوب إفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل النسخة الأخيرة والمصنف ثامنا عالميا من الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ، بخسارته اليوم أمام الأرجنتيني غيدو بيا بنتيجة 4-6 و4-6 و6-7 (4-7) .ويلتقي الأرجنتيني، في الدور ثمن النهائي مع الكاندي ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون عام 2016 والفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا 7-6 (7-1) و6-2 و6-1.// انتهى //18:46ت م0093