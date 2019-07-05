الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسرفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر المفروض على دولة الكويت اليوم, ما يعني أن رياضييها سيكون بإمكانهم المشاركة ورفع علم بلادهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.وذكرت اللجنة الأولمبية أن لجنتها التنفيذية صوتت، عبر البريد، على رفع الحظر الذي يعود لعام 2015، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة للتنفيذ الناجح لخارطة الطريق المتفق عليها بين جميع الأطراف.وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية خضعت لعقوبة الحظر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قبل أربع سنوات، وذلك نتيجة التدخل الحكومي في شؤون الرياضة.وشارك الرياضيون الكويتون في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية، ولكن كمستقلين.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية رفعت الحظر مؤقتًا عن اللجنة الأولمبية الكويتية في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الكويتي، ومع وعود بإجراء انتخابات داخل المؤسسات الرياضية.وفاز الشيخ فهد ناصر صباح أحمد الصباح بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية في اجتماع الجمعية العمومية نهاية الشهر الماضي.// انتهى //18:50ت م0094