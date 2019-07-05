الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واساختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة لاعبا المنتخب السعودي للناشئين خالد الشريف وسالم السويلم للانضمام إلى معسكر آسيا للناشئين الذي سيقام في مدينة شون زون الصينية خلال الفترة من 31 / 7 إلى 5 / 8 / 2019 م الذي يقام بإشراف مباشر من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.وجاء اختيار الشريف والسويلم كأفضل لاعبي منطقة دول غرب آسيا للانضمام إلى المعسكر الأسيوي لتكون المرة الأولى التي يتم فيها اختيار لاعبين من فئة 15 و 18 سنة من السعودية لدخول معسكر آسيوي لكرة الطاولة .وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد أن اختيار اللاعبان الشريف والسويلم للالتحاق بالمعسكر الآسيوي يؤكد على تطور لعبة كرة الطاولة السعودية, ويأتي لمصلحة اللعبة لتكون دفعة معنوية لبقية زملائهم اللاعبين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في التمارين والمشاركات الداخلية والقارية والدولية لرفع مستوياتهم الفنية، مقدماً في هذه الصدد الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه الكبير لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.// انتهى //18:57ت م0095