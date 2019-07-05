الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم السماح للمزيد من الرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة كرياضيين مستقلين.وأوفى 37 رياضياً بـ"معايير الأهلية الاستثنائية" للمنافسة، وفقا لما قرره مجلس مراجعة المنشطات للاتحاد الدولي لألعاب القوى.يذكر أنه تم حظر الاتحاد الروسي لألعاب القوى أواخر عام 2015 عقب تقرير من المحامي ريتشارد مكلارين قدمه للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بهذا الخصوص.// انتهى //18:57ت م0096