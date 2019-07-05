المنامة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسرحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.ونقلت " وكالة أنباء البحرين " تأكيد الوزارة على موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن دوماً مع جمهورية السودان، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة، وبما يحفظ لها سيادتها وأمنها واستقرارها .// انتهى //19:38ت م0099