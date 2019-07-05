بيروت 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسواصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الاقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابع لبحرية قوات الاحتلال الإسرائيلية، قام بانتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 150، وأقدم على رمي قنبلة صوتية باتجاه الشواطئ اللبنانية.وأضاف البيان أن هذا الانتهاك البحري ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لجيش قوات الاحتلال الإسرائيلية، في الأجواء، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة تداعيات الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //19:47ت م0100