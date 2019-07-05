السيح 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسغرمت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم, مجموعة من المطاعم بمدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والتراخيص.وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.وأفاد أنه جرى تطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //19:53ت م0101