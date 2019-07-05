الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسحصد المنتخب السعودي للجمباز 12 ميدالية في منافسات بطولة البرتغال "ذهبيتان ، وفضيتان، وثماني برونزيات" ، في مدينة بورتو البرتغالية.وانتزع فارس الحربي الذهبية الأولى في “طاولة القفز”، و حصد الثانية الوليد المدني في “الفردي العام” ، والفضية سيف الحربي “جهاز حصان الحلق”، ومناف العمري “الفردي العام” ، أما البرونزيات، فحققها سعود حميد “جهاز العقلة، وجهاز الحركات الأرضية”، وعبد العزيز عبد العال “حصان الحلق”، ومناف العمري “الجهاز المتوازي”، وفارس الحربي “جهاز الحلق”، ومحمد الحربي “الفردي العام” درجة الشباب، بينما حقق سعود حميد، وفارس الحربي المركز الثالث مكرر في “الفردي العام” درجة البراعم.من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريشًعن سعادته بما تحقق، مؤكداً أن الهدف من المشاركة في البطولة الدولية الودية هو تجهيز منتخبات الفئات السنية للاستحقاقات المقبلة، وهي جزء من خطة الاتحاد في إعداد أجيال قادمة وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك وإكسابهم الخبرات.// انتهى //20:34ت م0104