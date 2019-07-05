الطائف 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل السابع ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام، على مساهمة وهدية "جوائز مالية" وذلك على ميدان سباق الملك خالد بالحوية.وتكون الحفل من مساهمة وهدية "جوائز مالية" من سبعة أشواط، الأول الجزء الأول "إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج "سنتان" ومسافته 1200 متر وجائزته 40 ألف ريال :المركز الأول شاعرة لعبدالله علي الأخضر ، وحل في المركز الثاني حافظ الود لسلمان فيحان المنديل ، فيما نال المركز الثالث وجه الرياض لسمو الامير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وفي المركز الرابع البشت لسعيد عبيد الشمراني ، وحقق المركز الخامس سيف المحامي لإسطبل الخلييص .وجاءت نتائج الشوط الأول في جزئه الثاني كما يلي : المركز الأول ضراوه سلمان فيصل العضياني ، وجاز المركز الثاني اندا لعبدالرحمن سعد النواش ، ونال المركز الثالث شاذروان لعبدالله عبدالرحمن المخضوب ، وحل في المركز الرابع نمران لعلي بن محمد السحيمان ،وجاء في المركز الخامس مسهلا لإسطبل الرفاع ، والشوط الثاني"إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج "ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر وجائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول رمان لفهد لافي الميموني ، ونال المركز الثاني اشياخ لعبدالاله العساكر ، وحل في المركز الثالث لعيون زينه لهادي جبران أل رشيد ، وحقق المركز الرابع وعد الحجاز لسيف مطلق المطرفي ، وجاء في المركز الخامس شيرين لتركي سعود القرشي ، والشوط الثالث "إنتاج السعودية" لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول أعطاك لعبدالله بن محم الطخيم ، ونال المركز الثاني عز الميمانية لإسطبل الميمانية ، وحاز المركز الثالث متواضعة لمهدي سلطان السبيعي ، وحقق المركز الرابع استكنان لإسطبل الصايل ، وجاء في المركز الخامس اروع لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي , والشوطالرابع "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول ناصية السعد لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز , وحل في المركز الثاني مشفي لناجي ناحي البراق ونال المركز الثالث يستاهل الطيب لعبدالاله عبدالعزيز الموسى وحقق المركز الرابع سطور لحسن صادق الشويش وجاء في المركز الخامس بيقاسوس لصالح حسن الزعبي والشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات " ومسافته 1650 مترًا وجائزته 100 ألف ريال,وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول عناية الودود لطارق محمد عناية ، ونال المركز الثاني المغدق لإسطبل العوجا ،وحل في المركز الثالث تلوح المخاييل لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي ، وجاء في المركز الرابع لعيون فهد لخالد سعود المليحي ، وحاز على المركز الخامس جوير لأبناء عبدالله العجمي ، والشوط السادس إنتاج السعودية "ربحت من 1 ــ 2 فوز" إنتاج أربع سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 90 ألف ريال, وجاءت نتائجه على النحو التالي : الأول قلب الشجاع لفواز جزاع الشمري ، ونال المركز الثاني الماوردي لفهد بندر الجبر ،وجاء في المركز الثالث مسني لبداح فالح القحطاني وحاز المركز الرابع احترافي لعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز ، وفي المركز الخامس سيف الشرق لإسطبل الخليبيص .والشوط السابع على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات / فرس مستورد أربع سنوات فأكثر / ومسافته 1650 متراً وجائزته المالية 120 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : حاز على المركز الأول صنهات لإسطبل المهند ، ونال المركز الثاني صايد هيل لسلمان فيحان المنديل ، وحل في المركز الثالث نثانيا بريطانيا لرفاعي صنت الغريبان ، وحقق المركز الرابع ريم الخيل لأبناء عبدالله فراج العجمي ، ونال المركز الخامس والاخير هاي اون لوف لإسطبل العرين .حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة .// انتهى //20:34ت م0105