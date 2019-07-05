مكة المكرمة 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد اليوم حائطًا إلكترونيًا بعنوان ( وهج الأوفياء) وذلك لاستقبال سفراء وسفيرات حماة الوطن بمحافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم 1436 هـ والتي هدفت إلى تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن،ويشمل رواد الحائط الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الوطن وبناتهم، حيث يقوم السفراء ومرافقيهم بزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم، ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة.وأكدت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني أن الحائط يستهدف تدوين مشاعر أهالي مكة المكرمة لاستقبال سفراء وسفيرات حماة الوطن؛ من بنات وأبناء شهداء وحماة الوطن بالحد الجنوبي انطلاقا من وفاء وزارة التعليم ومسؤوليتها تجاه طلاب وطالبات جنودنا البواسل وتعزيزًا لقيم الولاء الوطني، كما دعت بدورها إلى مشاركة الجميع من أهالي مكة وتدوين مشاعرهم نحو أبنائهم وبناتهم بالحد الجنوبي، شاكرة فريق العمل على إتمام جاهزية الأعمال في استقبال حماة الوطن.// انتهى //21:03ت م0107